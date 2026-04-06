Video Au pornit la vânătoare de ouă pe dealul din Radna. Așa începe Paștele pentru copiii din Arad

Bucurie, emoţie şi multă energie. Aşa începe Paştele pentru zeci de copii din Arad, care ajung, an de an, pe dealul din spatele Mănăstirii Romano Catolice din Radna. Imediat după slujba de sărbătoare, locul s-a transformat într-o arenă de joacă pentru cei mici. Cu toţii au participat la celebra vânătoare de ouă.

de Daciana Cordoş

la 06.04.2026 , 08:34

"Imediat pornim. Unu, doi, trei, gata!", se aude preotul

Într-o clipă, zeci de copii au luat-o la fugă pe dealul din spatele Basilicii Maria Radna, în căutarea ouălor ascunse printre tufe. Filip are 7 ani şi a tratat provocarea cu maximă seriozitate.

FilipM-am antrenat, desigur, că am fugit prin casă.

Reporter: Cum?

Filip: Am fugit foarte tare, am fugit aproape ca un scuter. 

Şi aşa, 230 de ouă colorate au devenit comoara pe care fiecare a vrut să o găsească cu orice preţ.

Reporter: Câte ai găsit?

Fetiţă: Opt.

Reporter: Eşti mulţumită?

Fetiţă: Da.

Reporter: Rezultat bun?

Fetiţă: Da.

Băieţel: Ouă.

ReporterCe ouă?

Băieţel: Roşu.

ReporterUnde l-ai găsit?

Băieţel: Acolo. 

Reporter: E greu să cauţi ouăle?

Băiat: Da, că sunt ascunse bine.

ReporterLa tine a venit iepuraşul?

Băiat: Da.

Reporter: Şi ce ţi-a adus?

Băiat: Un set de tren, multe dulciuri. 

Evenimentul a venit după o slujbă specială, oficiată în trei limbi, care adună în fiecare an, la Basilica Romano Catolică din Radna, sute de credincioşi.

"Este o tradiţie frumoasă, pe care vrem să o păstrăm fiindcă ne dăm seama că aceşti copii se bucură foarte mult de acest moment, când fiecare, după liturghie, vin în spatele bazilicii şi adună ouă.", explică Andreas Reinholz, preot paroh Basilica Papală Maria Radna

La final, cu ouăle strânse şi obrajii îmbujoraţi, copiii au plecat acasă alături de părinţi, unde îi aştepta masa de Paşte.

