Tradiţia spune că astăzi se pregătesc coşurile de Paşte pentru Înviere. Toate bucatele pentru sărbătoare trebuie sfinţite la biserică înainte de a fi puse pe masă. În coşul de paşte se pun ouă, drob, pască dar şi vin.

Nu avem cum să mergem în noaptea de Înviere la biserică cu mâna goală. Pe lângă lumânare, cei mai mulţi dintre noi pregătesc și coșuri pentru Sfintele Paște.

Se pun în aceste coșuri practic toate preparatele pregătite pentru sărbători. Nu lipsește cozonacul, iar cel mai importantă, poate, este pasca. De cele mai multe ori vorbim despre o pască rotundă, simplă, care are o cruce deasupra.

Dar fiecare pune ce are acasă. Se adaugă și câteva fire de busuioc, care, pentru cei care nu știau, la noi în țară reprezintă floarea iubirii, și, desigur, ouă roșii. Toate aceste bunătăți se aduc la biserică pentru a fi sfințite și abia apoi sunt consumate împreună cu familia, acasă.

Mulți aduc și fructe în aceste coșuri, iar în unele zone ale țării, mai ales în Bucovina, este obligatoriu ca în coș să se pună și brânză proaspătă, pentru prosperitate în anul ce vine. De asemenea, se adaugă și o sticlă cu vin, pe care cei mai mulți o lasă la biserică după ce sunt sfințite coșurile.

Alții aleg să nu ducă aceste coșuri acasă, ci să împartă tot ceea ce este în ele celor nevoiași care vin în noaptea de Înviere la biserică. Păstrăm câte puțin din toate și le punem apoi pe masa de sărbători, pentru a le consuma cu familia, astfel încât totul să fie binecuvântat și să avem sărbători liniștite.

Clara Mihociu

