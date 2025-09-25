Antena Meniu Search
Aur şi argint pentru România la canotaj, la Campionatul Mondial de la Shanghai. Simona Radiş şi Magda Rusu au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, la dublu rame, iar Florin Lehaci și Florin Arteni au terminat pe locul al doilea în aceeaşi probă. Condiţiile de concurs au fost extreme, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 20:38

Imnul României a răsunat azi la Shanghai. Simona Radiş şi Magdalena Rusu au câştigat medalia de aur la dublu rame.

Fetele au pornit în forţă şi au depăşit rapid bărcile Franţei şi Statelor Unite iar apoi nu au mai cedat conducerea. Au ajuns la linia de finish cu aproape 5 secunde înaintea franţuzoaicelor.

Anul trecut la Jocurile Olimpice de la Paris, cele două au concurat împreună şi au obţinut tot aur la proba de 8+1.

A doua medalie de la Shanghai a fost obţinută la dublu rame masculin. Florin Arteni și Florin Lehaci au câştigat argintul.

Temperaturile de peste 35 de grade Celsius i-au epuizat pe sportivi.

Căldura excesivă a fost şi motiv de felicitări în plus venite de la Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj.

România participă cu 12 echipaje la Campionatul Mondial inclusiv la probele mixte de dublu vâsle şi 8+1, introduse în premieră în competiţie.

simona radis magda radu canotaj florin arteni florin lehaci medalii
