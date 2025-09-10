Autobuzele electrice din Capitală sunt încărcate cu baterii mobile. În lipsa staţiilor de încărcare de la capetele de linie, Societatea de Transport a cumpărat două baterii pe care le plimbă prin oraş pe roţi. Astfel, şoferii încarcă autobuzele şi pot continua cursa. O singură baterie a costat jumătate de milion de lei.

Cele două baterii sunt tractate pe roţi de maşinile de intervenţie ale Societăţii de Transport Bucureşti. Autobuzele pot fi încărcate la capetele de linie acolo unde şoferii iau pauze scurte.

O baterie poate să încarce în acelaşi timp două autobuze şi în doar 15 minute poate să ofere o autonomie suplimentară de până la 70 de kilometri. Dacă este complet încărcată aceasta poate să ofere energie suplimentară pentru 8 mijloace de transport.

"Autobuzul a luat 19,7 kW. A ajuns la capacitate în baterii 74% de la 69%. În 10 minute". Este măsura de avarie prin care autobuzele îşi pot duce la capăt cursele. Pe multe rute, autonomia de 200 de kilometri, nu este suficientă.

Articolul continuă după reclamă

Lucian este şofer STB pe linia 335, unul dintre cele mai lungi trasee din Capitală. Ca să nu rămână cu autobuzul în drum, a învăţat să facă economie.

"Cu cât reuşim să facem mai multă economie noi, să folosim cât mai puţine lumini, aer condiţionat, căldură iarna, cu atât rămâne autonomia mai mare. Niciodată nu o să-ţi arate că te apropi de 1%, 2%. Deci în jur de 10% atunci cade brusc curentul", spune Lucian Pavăl, şofer STB.

O singură baterie a costat 100.000 de euro

"Flota de autobuze electrice este dispecerizată şi în momentul in care se constată că un autobuz are baterie aproape de minim, automat se dirijează o astfel de staţie mobilă si alimentează autobuzul astfel încât să poată circula în continuare", spune Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Societatea de Transport are în plan construirea mai multor staţii de încărcare.

"Atunci când le-a cumpărat mă aşteptam să aibă staţii de încărcare la capăt de linie şi nu s-a întâmplat asta. Doar în autobaze am văzut că sunt, pentru care s-a aşteptat un timp", spune un călător.

În autobaze sunt 32 de staţii de încărcare, cele mai multe la Floreasca. Aici bateria unui autobuz se poate încărca în aproape 5 ore.

"Se vor construi şi alte staţii astfel încât infrastructura pentru autobuzele electrice să se dezvolte. Este nevoie efectiv de o incărcare suplimentară în timpul programului de circulaţie. Le folosim ca soluţie temporară de încărcare în traseu", spune Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰