Reacția Regelui Charles după ce fratele său mai mic, Andrew, a fost arestat în dosarul Epstein

Regele Charles a transmis joi că "justiţia trebuie să își urmeze cursul" după ce fratele său mai mic, fostul prinț Andrew, a fost arestat chiar de ziua lui. El este suspectat că ar fi divulgat informații confidențiale miliardarului american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, în perioada în care deținea o funcție publică.

"Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abuz în funcţie publică. Ceea ce urmează acum este procesul complet, echitabil și corect prin care această situație va fi investigată în mod adecvat și de către autoritățile competente. În acest demers, așa cum am mai spus, autoritățile au sprijinul și cooperarea noastră deplină și necondiționată.

Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să își urmeze cursul. Pe măsură ce acest proces continuă, nu ar fi potrivit să fac alte comentarii pe această temă. Între timp, familia mea și cu mine ne vom continua datoria și serviciul față de voi toți", se arată în comunicatul transmis de Regele Charles şi citat de BBC.

Poliția britanică l-a arestat joi dimineață pe fratele regelui Charles, decăzut din drepturi după dezvăluirile din dosarul Epstein. Acesta este suspectat că a divulgat informații confidențiale infractorului sexual, în perioada în care a fost reprezentant special pentru Comerț.

"În cadrul anchetei, am arestat astăzi un bărbat de șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de conduită ilegală în funcție publică, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în custodia poliției în acest moment. Nu vom dezvălui numele bărbatului arestat, conform procedurilor. De asemenea, vă rugăm să rețineți că este un caz în derulare, așa că trebuie manifestată prudență, pentru a evita încălcarea regulilor privind sfidarea instanței", a transmis Poliția.

Într-un alt caz, poliția cercetează dacă o femeie ar fi fost adusă la Palatul Buckingham, de către Jeffrey Epstein pentru fostul prinț. Andrew a respins în mod repetat și ferm orice acuzație de implicare în fapte ilegale. De asemenea, documentele din dosarele Epstein arată că prințul Andrew i-a trimis lui Jeffrey Epstein o felicitare de Crăciun semnată personal, la un an după ce susținuse că a întrerupt orice legătură cu finanţatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.

