Valuri de acuzații lovesc instituțiile care ar fi trebuit să prevină criza apei din Prahova și Dâmbovița, în timp ce oamenii stau la cozi după apă de o săptămână. Documente interne arată că autoritățile se avertizau între ele despre riscul de la barajul Paltinu, însă informația nu ar fi ajuns la minister, susține Diana Buzoianu. În paralel, președintele Nicușor Dan arată cu degetul spre Apele Române.

"Unde auzim, fugim, luăm.", spune o femeie.

"E groaznic, e cumplit, în casă n-ai ce să foloseşti la bucătărie, la baie.", adaugă o altă femeie.

A trecut o săptămână de când 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă. Şi, tot de o săptămână, autorităţile îşi paseză vina una alteia.

"Nu am mai trăit aşa ceva, e foarte greu. Mai ales că suntem bătrâni, operaţi.", adaugă un bătrân.

O serie de documente arată că mai multe instituţii implicate, inclusiv Ministerul Mediului, ştiau ce urmează pentru localniciii din Prahova şi Dâmboviţa.

Deşi Apele Române, instituţie în subordinea Ministerului Mediului, a transmis la rândul ei un document prin care informau Prefectura Prahova despre riscul iminent, ministrul susţine că nu ştia despre situaţie.

"Informaţiile care au fost primite la nivelul ministerului Mediului au fost că în această perioadă nu se va ajunge la lipsa apei potabile pentru populaţie. În toate şedinţele în care a fost ridicată această problemă, operatorul nu a luat cuvântul, nu a zis că ar fi un pericol pentru sistarea apei.", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

În acest timp, curg valuri de acuzaţii între celelalte autorităţi implicate.

"Nici HidroPrahova, nici noi nu am fost informaţi de vreo întrerupere. Au fost puse intrebări, răspunsul a fost forte ferm, niciun risc.", a spus Virgil Nanu, preşedinte Consiliu Județean.

"Acesta a fost un eveniment nefericit, putem să spunem un accident. Noi nu ştiam, pur şi simplu s-a blocat staţia. Era o turbiditate de 200 de mii, e ceva nemaîntâlnit.", a declarat Bogdan Chiţescu, directorul ESZ Prahova.

Rafinăria Petrobrazi care acoperă 35% din cererea de combustibil din ţară a fost conectată la o altă sursă de apă după ce iniţial fusese oprită. Ministrul Energiei susţine că a evitat un dezastru ce se putea termina cu preţuri mai mari la pompă pentru toţi românii.

"Am convocat un comandament pentru Situaţii de Urgenţă pentru a ne asigura că avem peste 90 de litri pe secundă de apă tehnologică pentru a nu opri această rafinărie extrem de importantă pentru sistemul energetic naţional.", a explicat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

PSD vrea demisia ministrului Mediului şi solicită USR să-şi asume responsabilitatea pentru întreaga situaţie.

"Eu am văzut totodată asigurările primite din partea domniei sale în urmă cu aproximativ o săptămână că totul este sub control. Din păcate, pare că nu este sub control.", a spus Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

Astăzi, în Comisia Economică de la Senat, vor avea loc audieri cu principalii actori implicaţi în criza apei din Prahova.

Problema apei a ajuns şi în Argeş. De la 1 decembrie, 40.000 de consumatori din Curtea de Argeș şi alte trei localităţi învecinate au rămas fără apă potabilă. Totul, după golirea Barajului Vidraru. Mâlul ridicat de pe fundul lacului a ajuns în instalațiile societății care furnizează apă, iar situația nu doar că nu are o rezolvare pe termen scurt, ci există riscul să se agraveze.

