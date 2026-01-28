Scumpire cu scandal la Iași. Primăria amenință compania de apă cu acțiuni în instanță, după ce tariful a fost majorat cu 30% de la 1 ianuarie, o creștere pe care municipalitatea o consideră abuzivă. În urma scumpirii, ieșenii au ajuns să plătească printre cele mai mari prețuri la apă din țară. Nemulțumirile au curs din partea cetățenilor, iar autoritățile cer acum revenirea la un tarif mai mic.

Prețul este cu mult mai mare decât anul trecut și este unul dintre cele mai mari din țară. Pentru apă și canalizare, un ieșean plătește în fiecare lună, pentru un metru cub, aproape 22 de lei. Aproape 12 lei reprezintă doar apa potabilă.

Vorbim despre un tarif care plasează Iașul pe locul doi la nivel național, după Vaslui, din punctul de vedere al prețului. Creșterea a fost făcută în baza unei hotărâri luate la finalul anului 2024 și pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2026. În anii următori, până în 2028, tariful ar urma să ajungă la aproape 28 de lei pentru aceste servicii de apă și canalizare.

Prețul i-a nemulțumit pe ieșeni, care au făcut numeroase plângeri la primărie, iar acum s-a decis să se meargă în instanță pentru a se corecta această situație, după cum solicită angajații primăriei. Aceștia spun că ar fi trebuit să se solicite din nou un vot pentru a se hotărî dacă se aprobă sau nu, la nivelul județului, o nouă creștere de tarif și să nu fie pusă în aplicare, pur și simplu, decizia de la finalul anului 2024.

Reprezentanții companiei de apă spun că decizia de creștere a tarifelor, luată în urmă cu doi ani pentru următorii cinci ani, a fost deja avizată, conform tuturor reglementărilor în vigoare, și că totul a fost făcut legal. Ei motivează prețul ridicat prin faptul că s-au realizat foarte multe investiții și că urmează să se mai facă altele. De asemenea, susțin că s-a ținut cont de toate aspectele necesare și că este puțin probabil ca prețul la apă și canalizare să scadă în perioada următoare, chiar și în urma acestor demersuri.

