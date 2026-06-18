Autoritățile schimbă regulile pentru drumurile expres. Dotări noi pe viitoarele șosele de mare viteză

Seria accidentelor de pe Drumul Expres Craiova-Pitești obligă autorităţile să schimbe regulile pentru șoselele de mare viteză din România. Actualele drumuri nu mai oferă suficient spațiu pentru şoferi, aşa că viitoarele trasee vor fi mai late și vor avea benzi speciale pentru opriri neprevăzute.

Autorităţile vor lărgirea drumurilor expres de la 21,5 la 23 de metri. Asta va crea o bandă de staționare de 2 metri şi jumătate. În plus, pe trasee vor fi construite și alveole pentru oprirea în siguranță a autovehiculelor.

Drumul expres Craiova–Pitești este cel care a stat la baza deciziei autorităților. După accidentele grave produse aici, standardele de proiectare se vor schimba, iar viitoarele șosele vor avea o bandă de urgență, unde șoferii vor putea opri în siguranță.

Decizia vine după analiza modului în care s-a desfășurat traficul pe drumurile expres. "Pentru a evita cât mai mult şi a creşte siguranţa participanţilor la trafic s-a luat decizia construirii benzii de urgenţă şi a alveolelor pentru reparaţia intervenţiilor la autovehicule în cazul în care sunt chestii minore", a declarat Cristi Tudor, DRDP Craiova.

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Specialiștii în siguranță rutieră spun că banda de urgență trebuie folosită doar pentru situații excepționale. "Sunt foarte mulți șoferi care, chiar dacă nu au o urgență, opresc pe banda de urgență de pe autostradă sau de pe drumurile expres, pe acel acostament. Au existat foarte multe cazuri în care, din diverse motive, șoferii din spate au acroșat vehiculele care staționau pe banda de urgență", a declarat Ionuţ Ciurea, director Asociaţia Pro Infrastructura.

Șoferii văd schimbarea cu ochi buni. "E normal că e necesară. Ai o defecţiune, nu ajungi la parcare...eşti obligat să rămâi pe banda de urgenţă".

Pentru construcția drumurilor expres Arad-Oradea sau Suceava-Siret modificările se vor face încă din faza de proiectare.