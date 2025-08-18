Autostrada Bucureştiului trebuie să intre în reparaţii la un an după inaugurare. Şoferii se plâng că fac slalom printre hopuri pe un tronson care a costat aproape 100 de milioane de lei. Asociaţiile de monitorizare a infrastructurii acuză firma constructoare că a folosit materiale de slabă calitate şi că a lucrat sub standardul din Occident.

Problemele au apărut între Glina şi Vidra, pe un tronson care leagă şoselele rapide Craiova - Piteşti - Bucureşti de autostrada Soarelui. Cele mai mari deteriorări sunt pe pasaje, în special pe prima bandă, unde au apărut denivelări şi gropi în asfalt.

Problemele au apărut la 12 luni după inaugurare, pe tronsonul construit de o firmă din Turcia.

"Probabil nu se respectă compoziţia bitumului sau alţi factori a materialului, în comparaţie cu ce găsim pe Olanda, Belgia, Luxemburg", a declarat un șofer.

"Avem o problemă şi cu temperaturile, şi cu nerespectarea regulilor de tonaj. Această dublă combinaţie de transportatori care nu respectă legea şi ISCTR, adică Ministerul Transporturilor, face să avem aceste probleme suplimentare faţă de calitatea îndoielnică", a declarat Ionuț Ciurea, director Asociația Pro Infrastructură.

Reprezentanții companiei naţionale de infrastructură anunţă că problemele vor fi remediate pe cheltuiala constructorului, dar organizaţiile care monitorizează starea drumurilor avertizează că în cele din urmă tot noi vom plăti calitatea slabă a lucrărilor.

"Având în vedere că este în garanţie, practic, este treaba constructorului să repare pe banii lui. Reparaţiile vor începe pe data de 16 septembrie", a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

"Ce se întâmplă după 5 ani? Sau 10 ani cât este garanția? Tot noi plătim", a declarat Ionuț Ciurea, director Asociația Pro Infrastructură.

Construite în ritm alert, noile autostrăzi şi poduri încep să aibă probleme rapid după inaugurare. O porţiune din Autostrada Bucureşti a fost resfaltată şi anul trecut, iar podul peste Dunăre Brăila - Tulcea, care a costat 800 de milioane de euro, a fost reparat de patru ori în primul an de folosinţă.

