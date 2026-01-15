O româncă a făcut plângere unei cunoscute companii aeriene care operează zboruri low cost înspre şi dinspre România după ce angajaţii i-au refuzat îmbarcarea pe motiv că aceasta a consumat băuturi alcoolice.

Femeia a rămas la sol după ce angajaţii companiei aeriene cu care urma să zboare au constatat la îmbarcare că aceasta consumase băuturi alcoolice. Ea a vorbit pentru Observator, declarându-se revoltată şi spunând că va face o plângere. Aceasta nu a negat, ba chiar a recunoscut că a consumat o băutură alcoolică, însă a mai spus că nu i se pare o decizie normală să fie refuzată.

Ce spune regulamentul companiilor aeriene

Companiile aeriene spun că un pasager aflat sub influenţa băuturilor alcoolice ajuns la bordul unui avion poate provoca haos, poate refuza instrucțiunile şi poate devini agresiv (inclusiv cu poliția la aterizare). De asemenea, notează că poate forța aterizări de urgență, fiind o încălcare gravă a legii cu amenzi substanțiale. Astfel, compania aeriană are voie să refuze îmbarcarea sau să ceară evacuarea.

Articolul continuă după reclamă

Ce se întâmplă cu un pasager beat

Încălcarea Legii: Este ilegal să te îmbeți la bordul unui avion și să creezi probleme

Este ilegal să te îmbeți la bordul unui avion și să creezi probleme Comportament Agresiv: Pasagerii pot fi violenți, perturbând zborul și luând la bătaie chiar și poliția la aterizare, cum s-a întâmplat în numeroase rânduri

Pasagerii pot fi violenți, perturbând zborul și luând la bătaie chiar și poliția la aterizare, cum s-a întâmplat în numeroase rânduri Aterizări de Urgență: Pasagerii recalcitranți pot forța aterizarea de urgență a avionului pe alte aeroporturi

Pasagerii recalcitranți pot forța aterizarea de urgență a avionului pe alte aeroporturi Sancțiuni: Pasagerii pot primi amenzi mari - chiar şi mii de euro/dolari/lire, sau se poate ajunge chiar la reţinere

Riscuri pentru Sănătate

Chiar și consumul moderat de alcool, în special la zborurile lungi, poate afecta grav sănătatea pasagerilor din cauza presiunii scăzute din cabină.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰