Mare atenție la mesajele despre colete! O metodă de înşelăciune, care începe cu un simplu SMS, îţi poate goli contul în câteva minute. Numărul victimelor creşte alarmant, iar printre ele se numără medici şi avocaţi. O juristă din Bucureşti a pierdut peste 10.000 de euro pentru că a intrat pe un link-capcană. Deşi poliţiştii l-au arestat pe escroc, avocata nu şi-a recuperat încă paguba.

"Deschide, poliţia! Deschide că spargem uşa! Culcat!", se aud jandarmii.

Individul ridicat de poliţiştii de la Acţiuni Speciale este bănuit că a păcălit sute de oameni prin metoda coletul. O avocată care a primit SMS-ul capcană şi a accesat linkul din mesaj s-a ales cu o pagubă uriaşă.

"Mi s-a cerut să plătesc o taxă minoră, cred că undeva în jur de 10 lei, pentru redirecţionarea coletului. Zilele următoare au început să apară zeci de tranzacţii făcute de pe contul meu. Peste 10.000 de euro. Plăţi făcute la diverse amaneturi, la magazine de electrocasnice, la hoteluri, SPA.", mărturiseşte Elena, avocat.

Pagina de internet spre care sunt redirecţionate victimele doar seamănă cu cea a unei companii de curierat. Datele bancare introduse acolo ajung la infractori care au acces la toţi banii din cont.

"Ar fi utilizat informațiile obținute de la cinci persoane vătămate și ar fi efectuat, în mod fraudulos, 133 de tranzacții financiare, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 170.000 de lei.", explică Cătălina Toma, purtătoarea de cuvânt a Poliţiei Capitalei.

Specialiştii în securitate cibernetică îţi spun la ce trebuie să fii atent ca să nu cazi în capcana escrocilor.

"Trebuie să fim atenţi la nişte mici detalii, cum ar fi domenii suspecte, precum punct click, punct top, litere în plus sau în minus comparativ cu site-ul real. Fraudele cu mesaje false sunt în creştere în ultima vreme.", precizează Anca Isac, specialistă în comunicare cibernetică.

În plus, specialiştii te sfătuiesc să activezi aprobarea plăţilor online cu o parolă sau autentificare ci amprentă.

"Am primit şi eu recent. Îmi dau seama pentru că verific comanda, pe email primeşti exact de unde ai făcut tu comanda. Primeşti un număr de livrare, primeşti un cod. Eu de obicei îmi iau aplicaţiile de la firmele de curierat pentru că imi e mult mai uşor să verific în ce easybox am lăsat sau cât timp mai am până să îmi ridic comanda respectivă.", spune un cetăţean.

Pentru a evita astfel de situaţii, specialiştii recomandă să nu accesăm linkuri primite prin SMS şi să cerem confirmarea de la firma de curierat pentru orice plată.

