Cazurile de violenţă între copii par tot mai multe de la o zi la alta. Un alt băieţel de 13 ani a ajuns ieri la spital după ce a fost bătut de un amic, la un loc de joacă. Totul a fost filmat de un al treilea copil.

Băiatul de 13 ani, victima acestei agresiuni, se află acum acasă, sub tratament. Medicii au decis să-l externeze pentru că rănile suferite în urma agresiunii nu i-au pus viața în pericol.

Totul a avut loc într-un parc din Constanța, acolo unde acest băiat a fost bătut de un alt amic, tot de 13 ani, și toate scenele au fost surprinse cu telefonul mobil de un al treilea copil care a fost martor. Pe imagini se vede cum agresorul îl lovește cu pumnii și picioarele, după care victima cade sub bancă la un moment dat, iar atunci agresorul se urcă pur și simplu cu picioarele pe el.

A doua zi, victima s-a simțit rău și a fost nevoită să meargă la spitalul de urgență din oraș, unde medicii au sunat imediat la 112. Polițiștii au reușit să-l identifice și pe agresor,) dar și pe cel care a filmat totul în urma analizei acestor imagini și acum cei doi minori se află la audieri.

Articolul continuă după reclamă

Nu este singurul incident de acest fel. Săptămâna trecută, un copil de 10 ani din județul Brăila a fost înjunghiat de 24 de ori de un alt băiat de aceeași vârstă, iar în Timiș, doi minori l-au ucis pe un al treilea și l-au îngropat pe un câmp în apropierea localităţii.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰