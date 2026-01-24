Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Băiat de 13 ani, bătut de un amic într-un parc din Constanţa. Scena, filmată cu telefonul de un alt minor

Cazurile de violenţă între copii par tot mai multe de la o zi la alta. Un alt băieţel de 13 ani a ajuns ieri la spital după ce a fost bătut de un amic, la un loc de joacă. Totul a fost filmat de un al treilea copil.

de Adrian Obreja

la 24.01.2026 , 12:47

Băiatul de 13 ani, victima acestei agresiuni, se află acum acasă, sub tratament. Medicii au decis să-l externeze pentru că rănile suferite în urma agresiunii nu i-au pus viața în pericol.

Totul a avut loc într-un parc din Constanța, acolo unde acest băiat a fost bătut de un alt amic, tot de 13 ani, și toate scenele au fost surprinse cu telefonul mobil de un al treilea copil care a fost martor. Pe imagini se vede cum agresorul îl lovește cu pumnii și picioarele, după care victima cade sub bancă la un moment dat, iar atunci agresorul se urcă pur și simplu cu picioarele pe el.

A doua zi, victima s-a simțit rău și a fost nevoită să meargă la spitalul de urgență din oraș, unde medicii au sunat imediat la 112. Polițiștii au reușit să-l identifice și pe agresor,) dar și pe cel care a filmat totul în urma analizei acestor imagini și acum cei doi minori se află la audieri.

Articolul continuă după reclamă

Nu este singurul incident de acest fel. Săptămâna trecută, un copil de 10 ani din județul Brăila a fost înjunghiat de 24 de ori de un alt băiat de aceeași vârstă, iar în Timiș, doi minori l-au ucis pe un al treilea și l-au îngropat pe un câmp în apropierea localităţii.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
bataie constanta parc minor telefon
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine”
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Evenimente » Băiat de 13 ani, bătut de un amic într-un parc din Constanţa. Scena, filmată cu telefonul de un alt minor