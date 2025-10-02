Adolescent de 14 ani, arestat preventiv după ce ar fi violat o fetiță de patru ani în Cetatea Alba Carolina

Un minor în vârstă de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, după ce ar fi violat o fetiță de patru ani. Fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina. Fetiţa era la joacă, alături de alţi copii când agresorul a dus-o într-o zonă mai ferită, unde a abuzat-o. Copila a povestit părinţilor ce s-a întâmplat, iar aceştia au alertat poliţia.

Magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pe numele minorului. Agresiunea ar fi avut loc în urmă cu o lună, potrivit alba24.ro. Adolescentul a profitat de faptul că niciun adult nu era în apropiere.

"În seara zilei de 6 septembrie 2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa", au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Minorul a fost supus unei expertize medico-legală, în urma căreia s-a stabilit că acesta prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei.

Judecătorii au respins cererea inculpatului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu.

