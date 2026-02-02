Un poliţist de la rutieră din Arad a fost săltat de ofiţerii Direcției Generale Anticorupție, în timp ce se afla în uniformă, pe stradă.

Agentul, care în urmă cu câteva luni fusese prezentat în presă drept erou, după ce a sărit în râul Mureş pentru a salva un bărbat de la înec, ar fi oprit mai mulţi şoferi în trafic, solicitându-le bani, sub pretextul unor amenzi rutiere.

Potrivit unor surse, bărbatul ar avea şi probleme legate de dependenţa jocurilor de noroc. El a fost reţinut pentru audieri şi urmează să se stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate şi care sunt măsurile ce se impun.

