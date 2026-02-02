Antena Meniu Search
Video Poliţist rutier, ridicat de pe stradă pentru şpagă. Anul trecut era "eroul" care salva un bărbat de la înec

Un poliţist de la rutieră din Arad a fost săltat de ofiţerii Direcției Generale Anticorupție, în timp ce se afla în uniformă, pe stradă. 

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 19:48
Agentul, care în urmă cu câteva luni fusese prezentat în presă drept erou, după ce a sărit în râul Mureş pentru a salva un bărbat de la înec, ar fi oprit mai mulţi şoferi în trafic, solicitându-le bani, sub pretextul unor amenzi rutiere.

Potrivit unor surse, bărbatul ar avea şi probleme legate de dependenţa jocurilor de noroc. El a fost reţinut pentru audieri şi urmează să se stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate şi care sunt măsurile ce se impun.

