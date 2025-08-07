Balaur dobrogean, lung de peste 1 metru, prins într-o gospodărie din 2 Mai. Şarpele e dintr-o specie rară

Un şarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, de jandarmi, într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Reptila, dintr-o specie rară şi protejată, a fost eliberată în natură.

Potrivit Jandarmeriei Constanţa, jandarmii din cadrul Detaşamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemaţi, joi, de urgenţă pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia, unde fusese semnalată prezenţa unui şarpe considerat agresiv în interiorul unei case.

”Oamenii legii au acţionat rapid şi eficient, reuşind să captureze şarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară şi protejată. Şarpele nu a fost rănit în timpul operaţiunii şi a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitaţia oraşului”, a arătat sursa citată.

