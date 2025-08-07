Antena Meniu Search
Balaur dobrogean, lung de peste 1 metru, prins într-o gospodărie din 2 Mai. Şarpele e dintr-o specie rară

Un şarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, de jandarmi, într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Reptila, dintr-o specie rară şi protejată, a fost eliberată în natură.

Redactia Observator

07.08.2025
Balaur dobrogean de peste un metru lungime, prins de jandarmi într-o gospodărie din localitatea 2 Mai Balaur dobrogean, prins de jandarmi în 2 Mai - Jandarmeria Constanţa

Potrivit Jandarmeriei Constanţa, jandarmii din cadrul Detaşamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemaţi, joi, de urgenţă pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia, unde fusese semnalată prezenţa unui şarpe considerat agresiv în interiorul unei case.

”Oamenii legii au acţionat rapid şi eficient, reuşind să captureze şarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară şi protejată. Şarpele nu a fost rănit în timpul operaţiunii şi a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitaţia oraşului”, a arătat sursa citată.

