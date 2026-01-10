Antena Meniu Search
Este risc de avalanşe în mai multe masive montane, aşa că salvamontiştii trag un semnal de alarmă şi îi avertizează pe iubitorii de drumeții să nu se aventureze pe trasee.

de Claudiu Loghin

la 10.01.2026 , 16:09

Este vorba despre versanții înclinați, situați la mare altitudine, peste 1.800 de metri în masivul Bucegi, de exemplu, sau masivul Făgăraș. Potrivit salvamontiștilor, riscul de avalanș este de gradul 4 din 5 posibile, adică ridicat. Vorbim, spre exemplu, în masivul Făgăraș, în zona Bâlea Lac, despre 110 cm de zăpadă și, dacă ne referim la troiene, despre grosimea stratului de zăpadă de până la 2 metri.

În aceste condiții, sfatul salvamontiștilor este legat de evitarea, cu orice preț, a drumețiilor în zona montană înaltă, pe acești versanți suficient de înclinați, în care riscul de avalanș este foarte mare.

În plus, în zona Bâlea Lac, potrivit Salvamont Sibiu, s-au format mai multe plăci de vânt, zone cu zăpadă bătătorită, dar instabilă, şi, din acest motiv, riscul producerii unor avalanșe de mari dimensiuni este extrem de mare. O dovedește și faptul că, în ultimele zile, s-au produs în zona Bâlea Lac mai multe avalanșele de dimensiuni considerabile, fără însă, din fericire, să fie nimeni surprins în aceste avalanșe.

Claudiu Loghin
Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

