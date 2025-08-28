Bărbat arestat pentru că a violat o fetiţă de 11 ani. Mama ei nu a spus nimic ca să nu se facă de râs în sat

Un bărbat de 35 de ani din Dâmboviţa a fost arestat pentru viol. Victima sa este o copilă de doar 11 ani. Se pare că familia fetei ştia de abuzurile la care a fost supusă, dar nu a zis nimic ca să nu se facă "de râs" în sat, potrivit News.ro.

Fapta s-a petrecut în urmă cu peste un an, iar poliţiştii s-au autosesizat când au aflat de la vecini că fata în vârstă de 11 ani a fost violată de tatăl unui copil la care mersese să se joace.

"Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, la data de 13 aprilie 2023, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat la domiciliul său din comuna Valea Lungă, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, în vârstă de 11 ani, la acel moment, împotriva voinţei acesteia. Pe parcursul zilei de ieri, 27 august a.c., bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile", informează IPJ Dâmboviţa.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că familia fetei ştia despre faptul că aceasta a fost violată, însă mama nu a vrut să reclame "ca să nu se facă de râs în sat".

De asemenea, ancheta a scos la iveală faptul că presupusul agresor este vecin cu mătuşa copilei violate, la care aceasta mergea des în vizită. Bărbatul suspectat de viol are, la rândul său, o fetiţă de câţiva ani cu care fata de 11 ani mergea să se joace, iar în acest context a prins-o în casă şi a abuzat-o.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu şi dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.

