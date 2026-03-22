Bărbat atacat de urs într-o pădure din judeţul Mureş. Victima a fost preluată de elicopterul SMURD

Un bărbat de 58 de ani a fost atacat de un urs într-o pădure din județul Mureș și a fost transportat de urgență la spital cu răni grave la picioare și o fractură la mâna stângă. Incidentul a avut loc între localitățile Torba și Abud, iar la fața locului au intervenit pompieri, ambulanță SMURD și un elicopter SMURD pentru salvarea victimei.

Un bărbat de 58 de ani a fost atacat de urs, duminică, într-o pădure situată între comunele Măgherani şi Ghindari, acesta suferind numeroase plăgi deschise la nivelul membrelor inferioare şi o fractură la o mână, potrivit Agerpres.

"Pompierii militari din cadrul Staţiei de Pompieri Miercurea Nirajului au fost solicitaţi să intervină în jurul orei 12:30 în pădurea situată între localităţile Torba (comuna Măgherani) şi Abud (comuna Ghindari), unde un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost atacat de un urs, cu o ambulanţă SMURD, precum şi cu elicopterul SMURD Braşov (...). În urma evaluării medicale, s-a constatat că victima prezintă multiple plăgi deschise la nivelul membrelor inferioare şi o fractură deschisă la membrul superior stâng", a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş.

Potrivit ISU Mureş, la sosirea forţelor de intervenţie, victima era conştientă, acesta fiind singură în momentul producerii incidentului.

Bărbatul a fost preluat de elicopterul SMURD şi a fost transportat la UPU Târgu Mureş pentru îngrijiri medicale.

