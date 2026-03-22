Bărbat atacat de urs într-o pădure din judeţul Mureş. Victima a fost preluată de elicopterul SMURD
Un bărbat de 58 de ani a fost atacat de un urs într-o pădure din județul Mureș și a fost transportat de urgență la spital cu răni grave la picioare și o fractură la mâna stângă. Incidentul a avut loc între localitățile Torba și Abud, iar la fața locului au intervenit pompieri, ambulanță SMURD și un elicopter SMURD pentru salvarea victimei.
"Pompierii militari din cadrul Staţiei de Pompieri Miercurea Nirajului au fost solicitaţi să intervină în jurul orei 12:30 în pădurea situată între localităţile Torba (comuna Măgherani) şi Abud (comuna Ghindari), unde un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost atacat de un urs, cu o ambulanţă SMURD, precum şi cu elicopterul SMURD Braşov (...). În urma evaluării medicale, s-a constatat că victima prezintă multiple plăgi deschise la nivelul membrelor inferioare şi o fractură deschisă la membrul superior stâng", a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş.
Potrivit ISU Mureş, la sosirea forţelor de intervenţie, victima era conştientă, acesta fiind singură în momentul producerii incidentului.
Bărbatul a fost preluat de elicopterul SMURD şi a fost transportat la UPU Târgu Mureş pentru îngrijiri medicale.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰