Video Bărbat beat criţă pe un scuter, reţinut de poliţie în Bucureşti. S-a dezechilibrat şi a căzut pe şosea
Incident şocant, aseară, în Capitală! Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut de către poliţişti, după ce a fost prins sub influenţa alcoolului şi fără permis de conducere.
Individul se deplasa cu un scuter pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.
Deoarece nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, a fost condus la INML pentru prelevarea probelor biologice. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal.
