Bărbat de 25 de ani din Timişoara, reţinut pentru că ar fi violat două fete de 14 şi 12 ani

Un bărbat de 25 de ani din Timişoara a fost reținut, fiind cercetat pentru viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă. Acesta este acuzat că ar fi întreținut acte sexuale cu două minore, de 14 și 12 ani, potrivit Mediafax.

Potrivit anchetei, în luna august 2024 bărbatul ar fi convins o fată în vârstă de 14 ani să întrețină relații sexuale cu el, moment în care a realizat materiale pronografice.

De asemenea, s-a constatat că în perioada mai 2022 - iulie 2024, bărbatul ar fi determinat o altă victimă minoră, în vârstă de 12 ani, să întrețină relații sexuale, pe care le-a filmat.

Bărbatul a fost reținut, de procurorii DIICOT Timișoara, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

