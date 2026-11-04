Un bărbat de 47 de ani a fost reţinut pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată, acesta fiind suspectat că ar fi vândut cocaină în interiorul unei săli de sport din municipiul Braşov, unde accesul se face în mod controlat şi pe baza unor abonamente.

Bărbat de 47 de ani, reţinut după ce ar fi vândut cocaină într-o sală de sport din Braşov. Drogurile, găsite în sculpturi - DIICOT / Poliţia Română

"Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada martie-octombrie 2026, bărbatul ar fi procurat, deţinut şi vândut, în mod repetat, diferite cantităţi de cocaină, cu sume între 3.000 de lei şi 3.000 de euro. Substanţele stupefiante au fost indisponibilizate. În încercarea de a controla spaţiul în care realiza tranzacţiile, acesta ar fi comercializat drogurile de mare risc în interiorul unei săli de sport, din municipiul Braşov, unde accesul se face în mod controlat şi pe baza unor abonamente", a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

Drogurile, găsite în sculpturi

În acest dosar au fost efectuate percheziţii, la una dintre adresele bărbatului fiind descoperite şi ridicate cantitatea de peste un kilogram de cocaină, comprimate ecstasy, un cântar electronic de precizie, obiecte purtând urme de substanţă, o sumă de bani în lei, precum şi alte mijloace de probă.

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"Drogurile de mare risc, porţionate în mai multe pungi, au fost descoperite ascunse în interiorul unor tablouri sculptate în lemn şi a două table de şah, ce aveau create compartimente secrete", spun anchetatorii. Bărbatul a fost reţinut de procurorii DIICOT Braşov, iar acesta a fost prezentat miercuri judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Braşov.