Sunt momente cumplite pentru o familie din Sebiș, judeţul Bistrița-Năsăud. O fetiţă de doar un an și cinci luni a fost în pericol de moarte după ce s-a înecat cu o alună. Părinții au sunat imediat la 112, dar când au ajuns echipajele medicale, copila era deja în stop cardio-respirator. Fetiţa a fost resuscitată, apoi dusă la spitalul din Bistriţa unde a fost stabilizată. Medicii au decis să fie transfereată cu un elicopter SMURD la un spital cu competenţe superioare din Cluj.

Totul s-a întâmplat ieri în locuința familiei într-o clipă de neatenție a părinților. Fetița de un an și cinci luni a reușit să ajungă la o pungă de alune americane, a luat una dintre ele și a băgat-o în gură.

La un pas de moarte de la o alună

A încercat să o înghită, dar s-a înecat, lucru pe care părinții l-au observat imediat. Chiar ei au încercat să o ajute, dar în același timp au sunat și la 112 pentru a cere ajutor. La fața locului a fost trimisă o ambulanță, dar până când au ajuns medicii, fetița a intrat în stop cardiorespirator.

A fost însă resuscitată și transportată la spital, iar mai apoi cu un elicopter SMURD a fost transferată de la Bistrița la Cluj-Napoca. Acum e pe secția de Terapie Intensivă, dar e conștientă. Și polițiștii au aflat de caz, dar spun că nu se pune problema de o neglijență din partea familiei, fiind vorba despre un nefericit accident.

În astfel de situații, medicii recomandă un curs de prim-ajutor, pentru că anumite manevre executate la timp chiar pot face diferența dintre viață și moarte.

