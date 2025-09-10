Scene de o violență extremă în Alba. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a lovit-o pe bunica soției cu o cărămidă peste picioare, a trântit-o la pământ și a călcat-o pe cap. Când soția a încercat să intervină, bărbatul a aruncat-o la pământ și s-a urcat cu genunchii pe abdomenul acesteia, deși femeia născuse în urmă cu doar trei săptămâni, potrivit News.ro.

Bărbat din Alba, arestat după ce şi-a lovit cu sălbăticie soţia şi pe bunica acesteia. Tânăra născuse recent - Shutterstock

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au anunţat, miercuri, că un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi violenţă în familie.

"La data de 02.09.2025, în jurul orelor 23.00, în timp ce se afla la locuinţa din oraş Zlatna şi în contextul unor neînţelegeri şi al consumului excesiv de alcool, inculpatul a agresat-o fizic pe bunica soţiei sale, în sensul că, în timp ce se aflau în curtea imobilului, a lovit-o cu o cărămidă în zona membrelor inferioare, persoana vătămată fiind pe scaun, după care a lovit-o de mai multe ori cu pumnii şi palmele în zona feţei, a împins-o jos de pe scaun şi a aruncat-o la pământ, unde a călcat-o cu piciorul pe cap, respectiv în zona urechilor, cauzându-i leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată printr-un număr de 10-12 zile îngrijiri medicale", au afirmat procurorii.

Reacţia autorităţilor

Ei au precizat că soţia bărbatului a intervenit în apărarea bunicii sale.

"Pentru stoparea actelor de agresiune a intervenit soţia inculpatului, motiv pentru care acesta a aruncat-o la pământ şi i s-a urcat cu genunchii pe abdomen. Este important de menţionat faptul că soţia inculpatului născuse cu aproximativ trei săptămâni anterior evenimentului", au mai declarat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Alba Iulia care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112.

