Bărbat din Alba, trimis în judecată după ce a încercat să dea cu maşina peste doi poliţişti

Un bărbat din Alba a fost trimis în judecată după ce a încercat să dea cu maşina peste doi poliţişti care fuseseră chemaţi să intervină la un scandal. În cele din urmă, acesta a fost scos cu forţa din maşină şi încătuşat.

16.10.2025 , 11:44
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au anunţat, joi, că un bărbat a fost trimis în judecată pentru două infracţiuni de ultraj, comise asupra a doi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, potrivit News.ro.

"În localitatea Galda de Jos, judeţul Alba, a avut loc un scandal în care au fost implicate mai multe persoane, pentru aplanarea căruia a fost necesară intervenţia organelor de poliţie din cadrul I.P.J. Alba - Secţia nr. 2 Poliţie Rurală Galda de Jos şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale. În acest context, nemulţumit fiind de măsurile luate şi în scop de intimidare, inculpatul a adresat ameninţări cu moartea şi s-a îndreptat cu autoturismul în mod violent înspre doi poliţişti aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, determinându-i pe aceştia să se ferească pentru a nu fi loviţi", au afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia

Procurorii au precizat că bărbatul a fost scos cu forţa din maşină şi încătuşat.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind anchetat sub control judiciar.

