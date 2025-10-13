Incident terifiant într-o localitate din judeţul Galaţi. Un bărbat de 52 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a omorât un pui de pisică.

Totul s-a întâmplat în locuinţa bărbatului în vârstă de 52 de ani. Individul a consumat alcool şi, la un moment dat, a aruncat puiul de doar două luni într-o sobă cu focul aprins.

"La data de 12 octombrie 2025, Judecătoria Târgu Bujor a dispus măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, față de un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Cuca, județul Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată. Măsura a fost luată după ce, la data de 11 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Galați au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a persoanei în cauză. Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 17:30, bărbatul, aflându-se la domiciliu și fiind sub influența băuturilor alcoolice, ar fi introdus într-o sobă cu foc aprins un pui de pisică, în vârstă de aproximativ două luni", a transmis I.P.J. Galați.

Din păcate, animalul nu a avut nicio şansă de supravieţuire. Agresorul este acum cercetat penal pentru uciderea animalelor cu intenţie.

Redactia Observator

