Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bărbat din Galaţi, arestat preventiv pentru uciderea unui pui de pisică

Incident terifiant într-o localitate din judeţul Galaţi.  Un bărbat de 52 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a omorât un pui de pisică.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 09:29

Totul s-a întâmplat în locuinţa bărbatului în vârstă de 52 de ani. Individul a consumat alcool şi, la un moment dat, a aruncat puiul de doar două luni într-o sobă cu focul aprins.

"La data de 12 octombrie 2025, Judecătoria Târgu Bujor a dispus măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, față de un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Cuca, județul Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată. Măsura a fost luată după ce, la data de 11 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Galați au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a persoanei în cauză. Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 17:30, bărbatul, aflându-se la domiciliu și fiind sub influența băuturilor alcoolice, ar fi introdus într-o sobă cu foc aprins un pui de pisică, în vârstă de aproximativ două luni", a transmis I.P.J. Galați.

Din păcate, animalul nu a avut nicio şansă de supravieţuire. Agresorul este acum cercetat penal pentru uciderea animalelor cu intenţie.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pisica arestat soba pui
Înapoi la Homepage
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei?
Observator » Evenimente » Bărbat din Galaţi, arestat preventiv pentru uciderea unui pui de pisică