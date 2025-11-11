Antena Meniu Search
Un băiat de 13 ani din Dolj şi-a pus câinele Pitbull să atace alt câine legat. Filmarea a fost postată online

Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un băiat de 13 ani şi-a îndemnat câinele, un Pitbull, să atace un alt câine aflat în lanţ. Imaginile au fost postate pe o reţea de socializare. Câinele din rasa Pitbull a fost încredinţat de poliţişti unei asociaţii pentru protecţia animalelor.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 16:02
Un băiat de 13 ani din Dolj şi-a pus câinele Pitbull să atace alt câine legat. Filmarea a fost postată online Imagine ilustrativă - Shutterstock

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, marţi, că poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat după apariţia unor imagini pe o reţea de socializare în care se observă cum o persoană îndeamnă un câine din rasa Pitbull să atace un câine legat cu un lanţ. 

"În urma verificărilor efectuate de către poliţişti, a fost identificat utilizatorul contului de socializare, respectiv un minor în vârstă de 13 ani, din municipiul Băileşti. La locuinţa minorului a fost identificat exemplarul canin metis din rasa Pitbull ce se afla într-o situaţie de pericol, motiv pentru care a fost emis un ordin de plasare în adăpost, câinele fiind încredinţat unei asociaţii pentru protecţia animalelor. Totodată, a fost informată D.G.A.S.P.C. Dolj pentru lăsarea fără supraveghere a minorului de către părinţi sau tutore, în vederea dispunerii de măsuri conform competenţelor", au anunţat reprezentanţii IPJ Dolj. 

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru folosirea de animele vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă.

