Ţara care vrea să evite cu orice preţ muncitorii străini. Taxele cresc de 20 de ori, iar limba devine criteriu

O ţară înăsprește condițiile pentru străinii care vor să obțină rezidență permanentă. Noile reguli, care vor intra în vigoare treptat, prevăd criterii mai stricte privind veniturile, cunoașterea limbii japoneze și contribuțiile la pensie, în timp ce taxa pentru depunerea cererii devine mult mai scumpă.

Conform noilor reguli care vor intra în vigoare treptat, rezidenții străini care doresc să rămână permanent în Japonia vor trebui să dovedească că venitul lor anual este peste medie și că pot purta conversații informale în limba japoneză, potrivit AFP, citată de France24.

Taxele de înscriere vor crește, de asemenea, de 20 de ori începând de joi, iar la un birou de imigrare din centrul Tokyo-ului, vizitat de AFP săptămâna aceasta, sute de persoane stăteau la coadă, sperând să finalizeze procedurile înainte de această majorare a prețurilor.

Condiţii mai stricte pentru obţinerea rezidenţei permanente în Japonia

"Înțeleg că acceptarea unui număr excesiv de străini... ar putea dilua cultura unică a Japoniei. Dar, în același timp, având în vedere rata scăzută a natalității și îmbătrânirea populației, Japonia trebuie să accepte străini", a declarat Yujie Chono, student de origine americană, care se afla printre cei care așteptau.

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Tânărul de 22 de ani a declarat pentru AFP, într-o japoneză fluentă, că a așteptat cinci ore pentru a-și depune documentele.

Liniile directoare anterioare nu stabileau praguri specifice privind veniturile, pensia sau competențele lingvistice.

Opoziţia faţă de imigraţie creşte în societatea japoneză

Deși Japonia se confruntă cu o populație care îmbătrânește rapid și cu o penurie de forță de muncă în multe sectoare, opoziția față de imigrație este în creștere, ceea ce a determinat-o pe Sanae Takaichi să promoveze reglementări mai stricte privind cetățenii străini.

"Pe măsură ce numărul rezidenților străini din Japonia crește, guvernul se confruntă cu faptul că unii cetățeni resimt anxietate și un sentiment de nedreptate", a declarat premierul Sanae Takaichi într-o postare detaliată pe X, duminică, adăugând că militează pentru o "coexistență ordonată" cu cetățenii străini.

Programele menite să atragă lucrători internaționali au alimentat îngrijorarea cetățenilor japonezi.

Pe rețelele sociale, un sentiment anti-imigrație pare să se fi răspândit. Au început să apară chiar postări false care au strâns foarte multe reacții. În postări era precizat că prestațiile sociale din Japonia se îndreaptă către străini, dar și că aceștia fac străzile din Japonia mai puțin sigure.

Mediul de afaceri avertizează că Japonia are nevoie de muncitori străini

Experții și mulți lideri din mediul de afaceri japonez avertizează că țara trebuie să primească mai mulți muncitori străini pentru a se menține pe picioare.

"Japonia ar trebui să înceteze să-i considere pe străini doar ca pe o forță de muncă temporară și, în schimb, să promoveze stabilirea lor pe termen lung prin extinderea învățământului în limba japoneză și îmbunătățirea condițiilor de tratament de care beneficiază", se arată într-un editorial publicat de cotidianul de business, Nikkei.

Unii cetățeni străini solicită obținerea permisului de ședere permanentă pentru a-și asigura stabilitatea pe termen lung, libertatea de a munci și pentru a câștiga încrederea societății japoneze. Cei care nu dețin statutul de rezident permanent se confruntă adesea cu dificultăți în obținerea unui credit ipotecar, de exemplu.

Cât va costa depunerea unei cereri pentru rezidență permanentă

Conform reglementărilor, taxa de depunere a cererii pentru obținerea permisului de ședere permanent va crește de la 10.000 de yeni (294 de lei), cât este în prezent, la 200.000 de yeni, adică echivalentul a 5.698 de lei.

De asemenea, candidații trebuie să demonstreze că "înțeleg" normele sociale și că vor beneficia de prestații de pensie echivalente cu cele ale unei persoane care a plătit contribuții la asigurarea de pensie timp de 30 de ani.