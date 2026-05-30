Bărbat din Prahova, cercetat pentul ultraj după ce şi-a asmuţit câinele asupra poliţiştilor. Un agent, muşcat

Un poliţist din Prahova a ajuns la spital după ce a fost atacat şi muşcat de câinele unui bărbat împotriva căruia autorităţile puneau în executare un ordin de protecţie. Incidentul a avut loc în comuna Gorgota, unde bărbatul a refuzat să părăsească locuinţa şi ar fi instigat animalul să sară la forţele de ordine, înainte de a fugi printr-o zonă împădurită. Acesta a fost ulterior depistat de poliţişti şi este cercetat pentru ultraj şi încălcarea ordinului de protecţie.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Puchenii Mari au acţionat, la data de 29 mai 2026, pentru punerea de îndată în executare a unui ordin de protecţie emis de instanţa de judecată. În acest context, poliţiştii s-au deplasat la domiciliul persoanelor vizate din comuna Gorgota, sat Potigrafu, judeţul Prahova, în vederea comunicării măsurilor dispuse şi a punerii efective în executare a acestora. Persoanei protejate i-a fost comunicată hotărârea instanţei, aceasta luând la cunoştinţă despre măsurile dispuse. Totodată, a fost identificat şi bărbatul împotriva căruia a fost emis ordinul de protecţie. Acestuia i-au fost aduse la cunoştinţă obligaţiile stabilite de instanţă, însă a refuzat să se conformeze măsurilor dispuse şi să părăsească locuinţa. În timpul intervenţiei desfăşurate de poliţişti pentru punerea în executare a hotărârii judecătoreşti, bărbatul ar fi instigat câinele pe care îl deţinea să atace forţele de ordine. În urma agresiunii, un poliţist a fost muşcat la nivelul membrului superior şi al membrului inferior stâng, necesitând îngrijiri medicale de specialitate", se arată într-o informare trimisă sâmbătă de IPJ Prahova, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, la faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, poliţistul fiind ulterior transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

"Profitând de situaţia creată, bărbatul a părăsit zona prin partea din spate a imobilului, deplasându-se printr-o suprafaţă împădurită. Imediat după incident, au fost mobilizate efective din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, Secţiei de Poliţie Rurală Puchenii Mari şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale, fiind desfăşurate activităţi complexe de căutare şi verificare în vederea depistării persoanei. Poliţiştii au valorificat cu operativitate informaţiile obţinute în teren, reuşind identificarea şi depistarea bărbatului", mai arată sursa citată.

În cauză au fost demarate cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj şi încălcarea ordinului de protecţie, fiind informat procurorul de serviciu din cadrul unităţii de parchet competente. Activităţile de căutare au fost realizate cu sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti şi ai Inspectoratului de Jandarmi Prahova.

