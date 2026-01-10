Antena Meniu Search
Bărbat mort în autobuz, la Sibiu. Şoferul acuză călătorii: "Nu au zis ca să nu opresc autobuzul"

Un bărbat de 43 de ani a murit, joi noapte, într-un autobuz al Societăţii de Transport Public Sibiu. Şoferul vehiculului a declarat că nu a aflat de incident decât atunci când a ajuns la capătul liniei, iar autobuzul s-a golit. El dă vina pe ceilalţi călători şi spune că nu l-au atenţionat.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani din Sibiu şi-a găsit sfârşitul într-un autobuz al Societăţii de Transport Public Sibiu (TURSIB). Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 23:15, scrie publicaţia locală Turnul Sfatului.

Şoferul acuză călătorii

Şoferul autobuzului a mărturisit că a aflat de incident abia când a ajuns la capătul traseului. Un alt călător a sunat în cele din urmă la serviciul 112. Un echipaj al ISU Sibiu a intervenit, dar nu a putut decât să constate decesul bărbatului.

Conducătorul a povestit apoi ce s-a întâmplat.

"Până la capătul liniei eu nu am ştiut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic. La capăt am ieşit din cabină şi am văzut un bărbat în jur de 40 de ani, am spus eu, care avea capul pe spate şi o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul şi a realizat că nu avea puls", a povestit şoferul pentru Turnu Sfatului.

Şoferul de pe autobuzul 111 din Sibiu are o experienţă de 46 de ani. El practică această meserie din 1979.

"De-a lungul timpului am fost martor la astfel de situaţii de până la zece ori, dar niciodată nu am văzut atâta indiferenţă, întotdeauna am fost anunţat şi s-a intervenit imediat", a mai spus el.

