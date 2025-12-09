Accident grav aseară în județul Vaslui. Un pieton, cu o alcoolemie uriaşă de 3 la mie în sânge, a fost călcat de un taxi.

Victima era întinsă pe şosea, lângă o trecere de pietoni, iar şoferul nu a observat-o. Până la ajungerea echipajelor de salvare, taximetristul a scos pietonul de sub maşină.

Medicii l-au transportat de urgenţă la spital, dar se află în stare critică.

