Video Bărbat pulbere de beat, călcat de un taximetrist, în Vaslui. Era întins pe şosea, iar şoferul nu l-ar fi văzut
Accident grav aseară în județul Vaslui. Un pieton, cu o alcoolemie uriaşă de 3 la mie în sânge, a fost călcat de un taxi.
Victima era întinsă pe şosea, lângă o trecere de pietoni, iar şoferul nu a observat-o. Până la ajungerea echipajelor de salvare, taximetristul a scos pietonul de sub maşină.
Medicii l-au transportat de urgenţă la spital, dar se află în stare critică.
