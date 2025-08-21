Un bărbat din Giurgiu a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore după ce ar fi ucis un câine pentru că i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie, potrivit Agerpres .

Bărbat reţinut după ce a ucis un câine. Patrupedul i-ar fi mâncat o pasăre din gospodărie - Profimedia

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie, din comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că vecinul său ar fi ucis un câine.

"Din primele cercetări, a reieşit faptul că, la data de 20 august, ora 13.00, un bărbat, de 56 de ani, ar fi surprins, în curtea locuinţei sale, un exemplar canin, care i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie. Ulterior, acesta ar fi ucis exemplarul canin cu un obiect contondent din lemn", se arată într-un comunicat de presă de IPJ Giurgiu.

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul bănuit de săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente cu propuneri procedurale.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰