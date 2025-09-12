Antena Meniu Search
Bărbat trimis în judecată după ce ar fi pus otravă în ciorbă fostului socru şi i-ar fi tăiat frânele la maşină

Buzoianul care i-ar fi turnat fostului socru otravă în ciorbă şi i-ar fi tăiat frânele la maşină a fost trimis în judecată. Este acuzat de tentativă de omor calificat, distrugere și trafic de substanțe toxice, potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

la 12.09.2025 , 14:32
Potrivit anchetatorilor, în data de 13 octombrie 2024, bărbatul ar fi turnat în ciorba și în oala cu mâncare a fostului socru o substanță extrem de periculoasă, folosită la eutanasierea animalelor și letală pentru oameni în caz de ingerare. Victima și-a dat seama că mâncarea avea un gust suspect și nu a consumat-o, evitând astfel tragedia.

Ulterior, în noaptea de 28 spre 29 decembrie 2024, inculpatul ar fi încercat din nou să-și pună planul în aplicare. De această dată, el ar fi tăiat un clește frâna de la maşina folosită de socrul său, punând în pericol viața acestuia. Dacă vehiculul ar fi fost folosit în trafic, lipsa frânelor ar fi putut provoca un accident mortal.

Procurorii precizează că substanța folosită de bărbat este interzisă la comercializare și deținere de către persoane fizice, fiind permisă doar în cabinetele veterinare. În plus, eticheta produsului indică faptul că este mortală la înghițire, la contactul cu pielea și la inhalare. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Buzău.

