Descoperire macabră în județul Neamț! Cadavrul unui bărbat a fost găsit pe marginea unui drum judeţean. Fusese călcat de o mașină, iar şoferul s-a făcut nevăzut după accident. După ore de căutări, mașina acestuia a fost găsită în parcarea unui centru comercial, iar vinovatul la peste 100 de kilometri distanţă.

Bărbat ucis de maşină și abandonat pe drum. Şoferul fugar, prins la 100 km distanță

Totul a început sâmbătă, cu un apel la 112. Un trecător a văzut trupul neînsufleţit al bărbatului în vârstă de 67 de ani pe marginea drumului şi a sunat imediat la Poliţie.

Accidentul a avut loc pe un drum judeţean. Bărbatul a fost găsit fără viaţă, sâmbătă dimineaţă, pe marginea drumului. Anchetatorii urmează să stabilească cu exactitate când a avut loc impactul şi cum s-a produs.

"Era un un om de treabă, era la loculul lui, nu era cu scandalul. Mai venea prin sat la bătrâni, la crăpat lemne, la ce avea omul de treabă prin curte. Şi făcea naveta mai mult pe jos decât cu autobuzul", spun localnicii.

După ore întregi de cercetări, autorităţile au stabilit că bărbatul fusese călcat de o maşină. După ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, poliţiştii au găsit autoturismul implicat în accident abandonată în parcarea unui centru comercial din Piatra-Neamţ.

La scurt timp a fost identificat şi şoferul vinovat, un tânăr de 20 de ani, care fugise în Iaşi, ca să scape de pedeapsă. Pentru fapta sa, judecâtorii au decis ca tânărul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.

