Bărbatul acuzat de uciderea amantei sale, arestat pentru omor calificat cu premeditare şi cruzimi
Bărbatul acuzat de uciderea amantei sale, după ce a bătut-o pe femeie în localitatea prahoveană Baba Ana, iar apoi a trecut cu maşina peste corpul acesteia a fost arestat preventiv, joi.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul (PT) Prahova au informat că inculpatul este cercetat pentru omor calificat cu premeditare şi cruzimi, conform unui comunicat de presă al Parchetului.
Potrivit sursei citate, autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp de la momentul comiterii faptelor de către organele de poliţie, fiind prezentat la UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti pentru acordarea de îngrijiri medicale, existând indicii conform cărora a ingerat intenţionat substanţe toxice. Surse judiciare au precizat anterior că victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală.
La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova nu au fost înregistrate anterior sesizări privind eventuale acte de violenţă fizică sau verbală între autor şi victimă, a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.
Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112!
