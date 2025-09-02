O femeie din județul Prahova a fost agresată fizic şi lovită cu maşina. Agresorul ar fi un bărbat cu care aceasta avea o relaţie extraconjugală. Individul a fost identificat de poliţişti, potrivit Agerpres.

Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul - Shutterstock

Poliţiştii au fost alertaţi de către o persoană din localitatea prahoveană Baba Ana că o femeie are mai multe urme de sânge pe faţă.

"Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident", informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Victima a primit îngrijiri medicale, fiind apoi dusă la spital.

Un bărbat de 53 de ani bănuit de comiterea faptei a fost depistat în autoturism, pe raza localităţii Tătaru.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală, iar la acest moment nu se cunoaşte motivul agresiunii.

Cercetările sunt în desfăşurare, fiind coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

