Detalii cutremurătoare ies la iveală despre bărbatul care a murit în urma neglijenţei medicilor de la Spitalul Bagdasar. Omul a reuşit să-şi salveze fetiţa de numai 10 ani din explozie, copila a rămas acum orfană. Mama ei a murit şi ea, în urma arsurilor suferite în aceeaşi deflagraţie.

"Ţipa la fată unde e copilul, unde e copilul și fata a răspuns cât de puternică a fost sunt aici tati, sunt aici!!!! Când au intrat aici dezastru erau ei, erau din cap până în picioare. E ars din cap până în picioare, e dezastru ca după război. Ei sunt intubaţi amândoi și el și ea nu știu dacă mai scapă oamenii ăștia. Să aştepte să se trezească din coma asta indusă", a declarat mătuşa bărbatului.

Medicii reţinuţi

Din păcate, bărbatul nu s-a mai trezit din coma indusă. Cei doi medici de la Spitalul Bagdasar care au fost reţinuţi pentru moartea lui vor fi chemaţi din nou la Parchetul Capitalei pentru audieri.

Explozia devastatoare care a destrămat această familie a avut loc spre finalul lunii august. Bărbatul a ajuns la spitalul Bagdasar Arseni de urgență. Asta după ce inițial ar fi ajuns la spitalul din Craiova.

A fost tratat de medici, însă, ancheta procurorilor arată că aceștia nici măcar nu ar fi văzut, că bărbatul avea mai multe arsuri pe spate. De asemenea, s-ar fi însemnat fals în actele medicale, cum că acestuia i s-ar fi schimbat atât tratamentele cât și bandajele.

Știm de fica celor doi că este în continuare internată la spitalul Grigore Alexandrescu, fata de numai 9 ani. Este o anchetă în desfășurare în acest moment și este foarte important ca procurorii să afle exact ce s-a întâmplat în cazul acestui bărbat, dacă medicii nu și-au dat interesul, așa cum ar fi fost normal și în cazul în care s-a întâmplat asta, să răspundă și la întrebarea de ce medicii au ales să procedeze în acest fel.

