Neglijenţă criminală a unor medici. Un pacient cu arsuri, transferat de la Craiova la spitalul Bagdasar Arseni din Capitală, a murit la o săptămână de la internare pentru că doctorii nu i-au văzut toate rănile provocate de flăcări. Bărbatul avea tot spatele ars, dar niciun medic, nici din Craiova, nici din Capitală nu l-a întors de pe pat ca să-l verifice. Doi doctori de la Bagdasar Arseni sunt reţinuţi acum.

Procurorii au intrat peste doctorii de la Spitalul Bagdasar Arseni, acolo unde victima a fost internată timp de 6 zile. Anchetatorii îi acuză pe medicul Eugen Turcu, coordonator al Unității de Arși, şi încă o colegă, de neglijenţă criminală.

Transferat de la spitalul judeţean din Craiova, cu arsuri grave în urma unei explozii, pacientul ajunge la Bagdasar Arseni pe 26 august. Are arsuri la nivelul braţelor, toracelui, feţei şi membrelor inferioare. Asta era trecut în fişa de observaţie. Bărbatul însă avea arsuri grave la nivelul spatelui şi nimeni nu le-a identificat.

Medicul curăţă plăgile şi schimbă pansamentele, dar doar pentru rănile consemnate în hârtia cu care a venit. A doua zi, bolnavul este predat doctorului Eugen Turcu, cu menţiunea să nu-i mai schimbe pansamentele. Nici nu se uită la pacient. Abia pe 28 august îl pansează în sala de operaţie, dar din nou, fără să verifice toate rănile. Aşa rămân arsurile de pe spate neatinse. Pe 29 august bărbatul trebuia din nou toaletat, dar intervenţia e amânată. Abia pe 30 august este preluat în sfârşit de un medic care verifică şi tratează toate arsurile, inclusiv cele de pe spate. Din păcate era prea târziu. A doua zi, starea i se agravează şi moare.

Articolul continuă după reclamă

"Confruntat cu negljenţa gravă aratată faţă de pacient, medicul audiat acum de procurori, a modificat la o zi de la deces foaia de observaţie a pacientului, unde a minţit că i s-au făcut intervenţii zilnice. Mai mult, a modificat de mână procentul de arsuri, de la 53% la 72% din suprafaţa corporală", a transmis reporterul Observator Maria Rohnean.

Primul medic, doctoriţa care l-a primit pe pacient, a ieşit la pensie chiar în ziua în care a predat bolnavul chirurgului Eugen Turcu.

Momentan Spitalul Judeţean din Craiova nu ne-a transmis nicio explicaţie în legătură cu rănile de pe spate pacientului pe care nici doctorii de acolo nu le-au observat pe durata internării.

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰