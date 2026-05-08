Bărbatul care ar fi ucis-o pe eleva din Bihor, "vânat" cu câini și drone. A mai făcut închisoare pentru omor

O fată de 18 ani a fost găsită moartă pe un câmp din apropierea unei ferme din Bihor, iar suspectul principal este chiar unul dintre îngrijitori. Tânăra era elevă la un liceu cu profil agricol şi îşi făcea practica la fermă. Surse din anchetă spun că cei doi ar fi avut şi o relaţie, de aproape un an. Individul este dat dispărut în acest moment, poliţiştii îl caută cu drone şi câini de urmă.

Descoperirea a fost făcută chiar de proprietarul fermei de capre, unde eleva făcea practică. Ferma se află în aceeași localitate unde locuia și eleva, iar mama acesteia a mers să-i ducă prânzul. Nu a găsit-o în locul în care era de obicei, dar o altă angajată a fermei i-a spus femeii că a văzut-o pe fiica ei în timp ce era târâtă spre lanul de rapiță de un alt angajat.

Știind că bărbatul este recidivist și a mai făcut închisoare tot pentru omor, femeia s-a gândit că ceva rău s-a întâmplat și a sunat la 112. Până când polițiștii s-ajungă acolo, proprietarul fermei a ridicat o dronă deasupra lanului de rapiță și așa a reușit să găsească locul în care trupul fetei zăcea fără suflare.

Se pare că bărbatul, despre care apropiații spun că ar fi avut o relație cu fata, ar fi ucis-o folosind un cuțit, iar mai apoi a dispărut. Este căutat în acest moment de forțe impresionante de ordine. Polițiștii îl caută atât de la sol, folosind inclusiv câini de urmă, dar și din aer, folosind mai multe drone.

Articolul continuă după reclamă

A fost dat și în consemn la frontieră, dar până în momentul de față nu a fost găsit.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰