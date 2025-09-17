Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bărbatul căutat de polițiști după ce a intrat cu mașina într-un tren, în Bistrița-Năsăud, a fost arestat

Șoferul care a fugit de la locul accidentului feroviar produs în urmă cu două săptămâni în județul Bistrița-Năsăud a fost prins de polițiști. Bărbatul în vârstă de 49 de ani nu avea carnet de conducere și nu a respectat semnalele acustice și sonore de la trecerea de cale ferată.

de Alex Prunean

la 17.09.2025 , 14:17

Bărbatul a fugit imediat după ce autoturismul său a fost lovit de tren. Din fericire nimeni altcineva nu a fost rănit. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale la autoturism, locomotivă și cutia cu cablaje ale instalației de semnalizare.

"În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate ca urmare a accidentului feroviar, produs la data de 4 septembrie 2025, în Ilva Mică, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, Biroul Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud l-au identificat pe conducătorul auto ca fiind un bărbat de 49 de ani, din județul Mureș", a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Articolul continuă după reclamă
Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

tren masina accident bistrita
Înapoi la Homepage
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a?
Observator » Evenimente » Bărbatul căutat de polițiști după ce a intrat cu mașina într-un tren, în Bistrița-Năsăud, a fost arestat