Șoferul care a fugit de la locul accidentului feroviar produs în urmă cu două săptămâni în județul Bistrița-Năsăud a fost prins de polițiști. Bărbatul în vârstă de 49 de ani nu avea carnet de conducere și nu a respectat semnalele acustice și sonore de la trecerea de cale ferată.

Bărbatul a fugit imediat după ce autoturismul său a fost lovit de tren. Din fericire nimeni altcineva nu a fost rănit. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale la autoturism, locomotivă și cutia cu cablaje ale instalației de semnalizare.

"În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate ca urmare a accidentului feroviar, produs la data de 4 septembrie 2025, în Ilva Mică, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, Biroul Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud l-au identificat pe conducătorul auto ca fiind un bărbat de 49 de ani, din județul Mureș", a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Alex Prunean

