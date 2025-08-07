Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut. Fata a dezvăluit coşmarul pe TikTok

Bărbatul din Timişoara, care şi-ar fi ameninţat cu moartea soţia şi fiica, a fost reţinut după ce a încălcat ordinul de protecţie şi s-a dus la locul de muncă al femeii. Fata celor doi a postat pe TikTok un filmuleţ în care spunea că tatăl său o ameninţă pe ea şi pe mama ei.

"În cadrul audierilor, în urma aplicării Formularului de Risc, a fost emis ordin de protecţie provizoriu şi pentru fata de 23 de ani, aceasta beneficiind şi de monitorizare electronică. În data de 6 august, în jurul orei 16:44, bărbatul de 53 de ani ar fi încălcat ordinul de protecţie, poliţiştii primind o alertă de pătrundere într-o zonă interzisă, respectiv la locul de muncă al soţiei", a transmis, joi, IPJ Timiş.

Bărbatul a fost găsit în Timişoara şi dus la sediul Poliţiei. Porivit IPJ Timiş, ulterior, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore pentru încălcarea ordinului de protecţie şi a fost dus în arest.

Poliţiştii din Timişoara s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar penal după ce un bărbat şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, aceasta după ce soţia beneficia de un ordin de potecţie împotriva soţului care acum are brăţară electronică de monitorizare.

Fiica bărbatului a dezvăluit cazul pe TikTok

Fiica celor doi a postat pe TikTok un filmuleţ în care spunea că tatăl său o ameninţă pe ea şi pe mama ei. Cele două au sesizat Poliţia, iar poliţiştii le-ar fi spus că poate este vorba de un mesaj trimis din greşeală.

În ceea ce priveşte acuzaţiile tinerei la adresa poliţiştilor, care i-ar fi spus ei şi mamei ei că mesajul de ameninţare ar fi putut fi un mesaj trimis din greşeală, Biroul de Control Intern va face verificări.

"Referitor la afirmaţiile făcute în spaţiul public de către tânără, se fac verificări de către poliţiştii Biroului Control Intern cu privire la modul de acţiune şi respectarea procedurilor de lucru de către poliţişti, în astfel de situaţii", preciza IPJ Timiş.

