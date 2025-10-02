Băut și pus pe ceartă, un bărbat din Hunedoara i-a tăiat urechea unui trecător cu un cutter. A fost arestat

Scene violente într-un sat din județul Hunedoara. Băut şi pus pe ceartă, un bărbat a atacat un trecător și i-a tăiat urechea cu un cutter, în plină stradă. În urma atacului, victima a necesitat îngrijiri medicale. Agresorul a fost arestat, iar poliţia a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe și amenințare, scrie Agerpres.

Un bărbat de 33 de ani a fost arestat, joi, pentru 30 de zile, fiind acuzat că în urma unor discuţii contradictorii ar fi tăiat cu un cutter urechea unui alt bărbat, din oraşul Simeria, victima având nevoie de îngrijiri medicale, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Agresiunea a avut loc în faţa unui magazin din localitatea Bârcea Mare, suspectul aflându-se sub influenţa alcoolului.

"Persoana vătămată, un bărbat de 47 de ani, din Simeria, ar fi fost abordată de către bărbatul de 33 de ani, aflat sub influenţa alcoolului, care în urma unor discuţii contradictorii, ar fi scos un obiect ascuţit (cutter) cu care i-ar fi tăiat pavilionul urechii", a precizat sursa citată.

Ulterior, agresorul şi-a ameninţat victima cu acte de violenţă, după care a fugit de la faţa locului.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, sub aspectul comiterii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare.

