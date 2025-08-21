Bucharest International Air Show (BIAS) revine în acest an cu o ediție spectaculoasă, care va avea loc între 29 și 31 august 2025, pe Aeroportul Băneasa - Aurel Vlaicu. Intrarea este liberă, iar organizatorii promit demonstrații aeriene de clasă mondială, alături de o serie de măsuri de accesibilitate menite să facă evenimentul mai prietenos pentru toți vizitatorii.

BIAS 2025. Cel mai mare show aviatic din România reuneşte nume mari din lumea acrobațiilor aeriene - Shutterstock

Organizatorii Bucharest International Air Show au anunțat că la ediția din acest an va exista o zonă dedicată persoanelor cu mobilitate redusă, pentru a asigura accesul facil și vizibilitatea optimă a spectacolelor aeriene.

Zonă dedicată persoanelor cu mobilitate redusă

Pentru prima dată, organizatorii anunță amenajarea unei zone speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă, cu acces facil, siguranță sporită și vizibilitate optimă asupra spectacolelor aeriene. Aceasta va fi clar semnalizată și gândită astfel încât participanții să se poată bucura de show în condiții bune, fără bariere.

Articolul continuă după reclamă

Atracțiile ediției 2025

BIAS 2025 reunește piloți civili și militari din țară și din străinătate, cu nume mari din lumea acrobațiilor aeriene:

Patrouille de France – una dintre cele mai renumite formații de acrobație aeriană din lume.

RAF Red Arrows – echipa britanică de elită, celebră pentru zborurile perfect sincronizate.

Eurofighter Typhoon – avion de luptă german de ultimă generație.

Beechcraft T-6A Daedalus Demo Team (Grecia).

Demonstrații ale Forțelor Aeriene Române, cu F-16 Fighting Falcon, IAR-330 Puma, C-130 Hercules și alte aeronave militare.

Acrobații spectaculoase cu echipe civile și prezentări de aeronave istorice.

Pe lângă show-urile aeriene, vizitatorii vor putea vedea și expoziții statice de aeronave, având ocazia să descopere de aproape avioane moderne și aparate de zbor istorice.

Reguli de acces

Deși accesul la eveniment este gratuit, nu vor fi disponibile locuri de parcare în zona aeroportului. Organizatorii recomandă utilizarea transportului public pentru a evita blocajele.

BIAS este organizat cu sprijinul Forțelor Aeriene Române, al Companiei Naționale Aeroporturi București și al Aeroclubului României, fiind considerat cel mai mare eveniment aviatic din țară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰