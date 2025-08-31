A fost a treia şi ultima zi de BIAS din acest an. Cerul a fost brăzdat şi azi de avioane uşoare şi ultrauşoare ale Aeroclubului României. Tot azi, în premieră pentru București, la show-ul aviatic a fost prezentă una dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume: Patrouille de France. Vremea rea a scurtat din păcate show-ul.

Ultima zi de Bias 2025 a început foarte bine, cu un spectacol impresionant pe cerul Capitalei dimineață, F-16 Fighting Falcon. Avioanele Forțelor Aeriene Române au deschis show-ul cu treceri la joasă înălțime și demonstrații de forță supersonică. Publicul a simțit vibrația motoarelor în piept și a aplaudat minute în șir.

Patrouille de France a făcut spectacol pe cer în ultima zi

A urmat evoluția francezilor de la Patrouille de France, unul dintre cele mai așteptate momente ale acestei ediții. Cele noua Alfa-Jet-uri au colorat cerul în albastru, alb și roșu, într-un balet aerian executat cu precizie matematică. Iacării acrobați au completat tabloul cu un spectacol unic, fum, tricolor, manevre la limită și efecte pirotecnice care au ridicat din nou publicul în picioare. Dar, la scurt timp, după aceste momente, vremea a schimbat cursul evenimentului. Ploaia puternică a forțat organizatorii să ia decizia dificilă, spectacolul aerian este suspendat și, de această dată, show-ul se închide oficial.

Zecile de mii de spectatori veniți să vadă avioanele militare și civile din 12 ţări s-au adăpostit inițial printre aeronavele expuse la sol. Mulți și-au făcut fotografii lângă drona Bayraktar, lângă sistemul Patriot, lângă avioanele supersonice și avioanele istorice, transformând așteptarea într-o ultimă amintire de la BIAS. Doar că organizatorii au anunțat că, din cauza condițiilor meteo, nu se mai poate relua programul. Siguranța piloților și a publicului rămân totuși prioritate absolută. Așadar, ultima zi de BIAS a oferit spectacol, emoție și demonstrații memorabile, dar s-a încheiat mai devreme decât era planificat. Pentru public rămân totuși imaginele de forță din această dimineață și cele de aseară și sentimentul de a fi martor la cel mai mare show aerian din România.

