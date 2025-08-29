Bucharest International Air Show (BIAS) aduce din nou pe cerul Capitalei avioane militare și civile din toată lumea. Publicul are acces liber atât la expozițiile statice, cât și la antrenamentele programate vineri pe Aeroportul Băneasa și platforma Romaero.

BIAS 2025. Programul show-ului aviatic de la Băneasa - Bucharest International Air Show - Facebook

Cea de a 15-a ediţie a BIAS 2025 este gata să decoleze. Sâmbătă, piloţi şi paraşutişti din toată lumea ne vor ţine cu ochii pe cerul Capitalei.

BIAS 2025 începe oficial sâmbătă, dar publicul poate vedea antrenamentele de vineri. Cel mai mare spectacol aerian din România, Bucharest International Air Show - BIAS 2025, are loc în acest weekend la Aeroportul Băneasa și Romaero.

BIAS 2025 începe pe 30 august

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul începe oficial sâmbătă, însă primele antrenamente sunt deschise publicului încă de vineri, 29 august, de la ora 10:00, odată cu deschiderea expoziției de aviație generală.

Organizatorii promit o paradă aviatică spectaculoasă, cu participarea unor echipe și aparate de zbor de renume internațional.

Printre reperele programului de astăzi se numără The Flying Bulls, de la 11:00, aterizarea Red Arrows, de la 11:15, demonstrațiile Șoimii României, de la 12:30 și Eurofighter Typhoon, de la 13:30.

De la ora 16:00, formația franceză Patrouille de France va survola Bucureștiul și va efectua antrenamentul oficial, iar seara, de la 17:00, vor încheia ziua Baltic Bees Jet Team.

Pe lângă demonstrațiile aeriene, vizitatorii pot vedea la sol avioane de luptă, elicoptere și aparate de aviație civilă expuse static.

BIAS vine şi de această dată cu surprize pentru fanii aviației. În plus, forțele Aeriene ale SUA participă, în premieră, cu aeronava KC-135 Stratotanker, avion uriaș de alimentare în zbor a supersonicelor de luptă. În total, 200 de piloţi şi paraşutişti vor face spectacol în aer.

"Avem mai multe noutăţi. Avem nişte invitaţi deosebiţi. Vom avea o formaţie mare şi impresionantă din Franţa, Patrula Franţei. Vom avea Red Arrows care vor survola. Vin din Marea Britanie", spune Rotaru George, pilot.

Program BIAS 2025:

Vineri 10:00-18:00 - Antrenamente cu public

Sâmbătă 10:00-20:00 - Show aerian, foc de artficii, concert live

Duminică 10:00-17:00 - Invitaţi speciali, evoluţii aeronave istorice

Atracțiile ediției 2025

BIAS 2025 reunește piloți civili și militari din țară și din străinătate, cu nume mari din lumea acrobațiilor aeriene:

Patrouille de France – una dintre cele mai renumite formații de acrobație aeriană din lume.

RAF Red Arrows – echipa britanică de elită, celebră pentru zborurile perfect sincronizate.

Eurofighter Typhoon – avion de luptă german de ultimă generație.

Beechcraft T-6A Daedalus Demo Team (Grecia).

Demonstrații ale Forțelor Aeriene Române, cu F-16 Fighting Falcon, IAR-330 Puma, C-130 Hercules și alte aeronave militare.

Acrobații spectaculoase cu echipe civile și prezentări de aeronave istorice.

Pe lângă show-urile aeriene, vizitatorii vor putea vedea și expoziții statice de aeronave, având ocazia să descopere de aproape avioane moderne și aparate de zbor istorice.

Reguli de acces

Deși accesul la eveniment este gratuit, nu vor fi disponibile locuri de parcare în zona aeroportului. Organizatorii recomandă utilizarea transportului public pentru a evita blocajele.

BIAS este organizat cu sprijinul Forțelor Aeriene Române, al Companiei Naționale Aeroporturi București și al Aeroclubului României, fiind considerat cel mai mare eveniment aviatic din țară.

Intrarea este liberă, iar accesul se face pe toată durata programului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰