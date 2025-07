Oraşul Broşteni este complet devastat. Apele au luat case şi zeci de maşini dar şi trei vieţi. Un bărbat de 66 de ani şi două femei de 83 si 85 de ani au fost găsiti fără suflare în albia râului Neagra. Pompierii, veniţi cu zecile în zonă, s-au chinuit cu orele până până au reuşit să recupereze trupurile.

"Cea de a doua victimă care şi-a pierdut viaţa în urma viiturilor şi a inundaţiilor a fost găsită în albia râului, în localitatea Broşteni" a relatat de la faţa locului reporterul Observator Adrian Obreja.

Zeci de oameni care au rămas izolaţi în case care ameninţau să se prăbuşească au fost salvaţi cu elicopterele. Din cauza codului portocaliu emis în zonă, pe parcursul nopţii operaţiunile de salvare au fost amânate.

"Odată cu lăsarea întunericului, toate forţele care au intervenit astăzi, pompierii, voluntarii, dar şi celelalte autorităţi s-au retras. Toate operaţiunile de înlăturare a efectelor inundaţiilor au fost oprite pentru moment, mai ales că urmează să intre în vigoare un nou cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale" a mai spus Adrian Obreja.

Localnicii au fugit din calea apelor: "Ţipam după ajutor"

Ca să scape de ameninţarea apelor, mai multe familii au lăsat totul în urmă. Oamenii au plecat speriaţi din casele lor şi nu ştiu când se vor întoarce.

"Au început furtunile...am fugit pe deal. S-au auzit denivelări de pe dealuri, copaci rupţi, maşini... Garaje de la vecini care au ajuns la noi în curte. […] Ţipam după ajutor, nimeni nimic. […] A fost un vecin care a ţipat la noi să venim la el şi ne-am culcat acolo. Am dormit la el peste noapte şi dimineaţa am plecat. […] Am plecat pe dealuri. Vreo 2-3 kilometri am mers pe dealuri. Ne-am speriat. Nu am văzut niciodată aşa şi nici nu mai vreau să văd" a relatat un localnic.

A fost o cursă contracronometru şi pentru salvatori, care s-au luptat ore întregi cu dezastrul lăsat în urmă de viituri.

"Nu s-a mai înregistrat un asemenea debit de 514 l/metru pătrat. […] Toate forţele au fost, s-a dispus trimiterea lor în teren şi s-a intervenit ca atare. Nu a stat nimeni acasă" a relatat prefectul judeţului Suceava, Traian Andronachi.

"La vecinul a fost casa care a dispărut cu totul. Deci a luat casa. Mai sunt case care stau să pice. Dacă la noapte mai vine o ploaie cam ne aşteptăm să le pierdem şi pe ale noastre" a povestit un localnic.

La Broşteni au fost evacuaţi aproape 900 de oameni

Şi marţi este în vigoare un cod galben de vreme rea. Situaţia cea mai gravă este în continuare la Broşteni, acolo unde au fost evacuaţi aproape 900 de oameni.

"În Broşteni, cea mai mare parte din localitatea Neagra care este în continuare sub ape. Deşi viitura a avut loc în urmă cu peste 36 de ore, o bună parte din localitate este încă acoperită de ape. Nu a mai plouat decât foarte puţin, noaptea trecută. Ceea ce se poate vedea sunt apele care se scurg de pe versanţi. Drumul este total impracticabil şi nu se poate ajunge până în capătul localităţii.

Neagra este una dintre localităţile din Broşteni cel mai grav afectate de inundaţii. De aici au fost evacuate peste 100 de persoane în cursul zilei de luni, în cadrul unor operaţiuni contracronometru susţinute de 5 elicoptere SMURD. Bilanţul inundaţiilor nu a fost încă făcut iar autorităţile spuneau că vor face evaluările în momentul în care apele se vor retrage complet şi vor putea vedea care este situaţia în localităţile Broşteni şi Neagra.

Până acum au fost raportate trei decese. Peste 1000 de case au fost afectate de inundaţii. Este vorba de peste 2500 de persoane, totul în urma viiturii puternice care a avut loc în urmă cu două nopţi. În Neagra sunt în continuare foarte mulţi salvatori care încearcă să înlătureze efectele inundaţiilor, dar munca lor pare deocamdată în zadar pentru că o bună parte din localitate este în continuare acoperită de ape" a relatat de la faţa locului reporterul Observator Adrian Obreja.

Incidente în mai multe zone din ţară, din cauza furtunilor violente

Rupere de nori a fost şi la Bacău. Ploaia, care s-a înteţit pe măsură ce secundele treceau, a adus şi grindină.

Furtuna distrugătoare a lovit şi în judeţul Iaşi, unde un transformator de curent a luat foc din cauza fulgerelor. Vântul puternic a doborât un copac la Spitalul Parhon. O ambulanţă era parcată în apropiere şi a fost strivită de arbore. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

