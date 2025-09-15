Mai multe birouri de accidente uşoare ar putea să dispară, iar incidentele să fie soluţionate de asiguratori. Asta ar însemna că o parte dintre poliţiştii care stau acum la birou să se ocupe de accidente uşoare vor fi direcţionaţi spre probleme mai grave. Sau vor fi scoşi pe şosele pentru dirijarea traficului la orele de vârf.

Este vorba despre acele accidente ușoare soldate doar cu pagube materiale. De exemplu, atunci când ne găsim mașina zgâriată în parcare sau când pe ea cade un țurțure sau poate chiar un copac. În aceste situații, trebuie să ne prezentăm la Biroul de accidente ușoare în cazul în care nu avem o poliță casco și de aici, de la polițiști, să primim o dovadă de reparație.

Poliţiştii de la birou, scoşi pe şosele

Vorbim despre 200 de cazuri zilnic doar în Capitală, iar pentru fiecare caz în parte, un polițist trebuie să aloce în jur de o oră. Ei bine, Poliția Română crede că tot acest timp ar putea fi alocat către alte probleme, cum ar fi traficul din Capitală, să dirijeze toți acești polițiști care acum stau la birou sau să intervină în marile intersecții unde este zilnic aglomerat, iar aceste probleme să treacă direct la asigurători. Asigurători care se vor ocupa de toată această situație, vor face ei acea dovadă de reparație. Însă am discutat și cu ei și spuneau că măsura vine cu avantaje și dezavantaje, bineînțeles.

Printre avantaje se numără faptul că, spun ei, ar crește numărul persoanelor care își fac o poliță Casco, iar printre dezavantaje ar fi faptul că le-ar crește volumul de muncă.

