Blocaj pe Centura Capitalei, după un accident între un microbuz și un camion cu colete. Şase persoane, rănite

Accident grav, joi dimineață, pe Centura București, în zona Mogoșoaia. Un microbuz și un camion care transporta colete s-au ciocnit violent, iar șase persoane au fost rănite și transportate la spital. Traficul este îngreunat în ambele sensuri, iar reluarea normală a circulației este estimată după ora 09:00, scrie Mediafax.

la 09.10.2025 , 08:31
Accident grav pe Centura București Blocaj pe Centura Capitalei, după un accident între un microbuz și un camion cu colete. Şase persoane, rănite - Shutterstock | Ilustraţie

Șase persoane au fost rănite, joi dimineața, în urma unui accident rutier între un microbuz și un camion care transportă colete, pe Centura Capitalei, în apropiere de Mogoșoaia, județul Ilfov.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN Centura București, în apropierea localității Mogoșoaia, județul Ilfov. Impactul s-a produs între un camion care transportă colete și un microbuz de transport persoane.

În urma accidentului, șase persoane au suferit răni, fiind transportate la spital cu traumatisme multiple. Nu sunt impuse restricții de trafic, însă circulația se desfășoară îngreunat în ambele direcții.

Se estimează reluarea normală după ora 09:00.

