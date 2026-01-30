Cum s-a fotografiat Ataş Abdullah, turcul evadat, cu Patriarhul Daniel. Reacţia Bisericii

Au trecut cinci zile de la fuga lui Ataș Abdullah, milionarul turc condamnat la 22 de ani și 10 luni pentru uciderea unui polițist, iar autoritățile nu au oferit nicio informație oficială despre locul în care se află acesta. În urmă cu 4 ani, turcul evadat a apărut într-o fotografie alături de Patriarhul Daniel.

Ataş Abdullah ar fi avut un plan bine pus la punct pentru a fugi. Încarcerat la Penitenciarul Rahova, turcul a reușit "să convingă" personalul că este un deținut model. Abdullah s-a convertit de la islam la religia ortodoxă, a participat la slujbe și liturghii, a cântat în corul bisericii și a jucat în piese de teatru. În plus, s-a fotografiat alături de Patriarhul Daniel.

Ultima permisie, cea în urma căreia Abdullah a dispărut, a fost semnată de un director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Sursele Observator menționează că acesta ar fi vărul ministrului Justiției. În ultimii doi ani, Abdullah a beneficiat de 24 de permisii, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care acestea au fost acordate.

Acuzaţiile aduse de sindicatul Europol

Articolul continuă după reclamă

Sindicatul Europol a reacționat, subliniind că fugarul a beneficiat de zeci de permisii și că, până în prezent, nu există nicio explicație publică în acest caz. "Cel din imagine este Geo Burcu, actualul împuternicit director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Anterior, tot împuternicit, a fost director al Penitenciarului Rahova, unde criminalul turc a fost încarcerat. Când era „doar” șef la Rahova, îi acorda din pix zeci de permisii de o zi (aprobate local). După ce a ajuns șef peste TOT sistemul penitenciar, i-a dat „arkadaşului” său 2, 3, chiar 4 zile de permisie", a transmis sindicatul, pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacţia Patriarhiei Române

Şi Patriarhia Română a reacționat în urma fotografiei în care Ataş Abdullah apare alături de Patriarhul Daniel. Reprezentanții Bisericii au transmis că fotografia a fost realizată în urmă cu 4 ani în cadrul unui concert de colinde susținut de mai mulți deținuți, iar prezența lui Abdullah nu implică favorizare sau implicare a Patriarhiei în regimul său de detenție.

"Aflăm astăzi că un deținut este dat dispărut după ce nu a mai revenit dintr-o permisie. Imediat apare un material denigrator în care ni se spune că acum 4 ani (!!!) ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători alcătuit din deținuți ai Penitenciarului Rahova, care au susținut un scurt concert de colinde la Reședința Patriarhală și, la final, ar fi apărut într-o fotografie de grup realizată cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Să reținem acest aspect: o fotografie de grup. Ulterior, la un an distanță (!) de la acest eveniment, deținutul ar fi folosit mai multe dovezi care să-i susțină cauza pentru a primi un regim de detenție diferit, printre care și această fotografie.

Miza materialului este ușor de înțeles: denigrarea Patriarhiei Române și a întâistătătorului ei. Ce nu se poate înțelege este în ce măsură poți susține asemenea afirmații bazate pe o fractură gravă de logică. Un cor de colindători alcătuit din deținuți a venit la Reședința Patriarhală și a realizat o fotografie de grup. Să pretinzi că unul dintre ei sau mai mulți au fost astfel favorizați este o absurditate. Nici alcătuirea grupului de colindători, care nu ne-a aparținut în niciun fel, nici utilizarea ulterioară a fotografiei de grup de acest deținut, nu pot fi imputate Patriarhiei Române.

Există acțiuni social-filantropice ale Bisericii care au loc în penitenciare, la fel cum există preoți capelani care-și desfășoară misiunea aici și care răspund nevoilor spirituale ale celor încarcerați. Toate se bazează pe cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos: „în temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 25, 36). Oare toate aceste aspecte pot fi încadrate vreodată la favorizarea deținuților și nu privite drept ceea ce sunt, adică mijloace în vederea îndreptării și recuperării lor în beneficiul societății?

Putem cel mult să ne asumăm vina că nu suntem „văzători cu duhul”, la fel cum cei care susțin fractura logică de mai sus pot să-și atribuie sintagma de „profeți ai trecutului”. A mai trecut o zi. A mai apărut un titlu scandalos la adresa Patriarhiei Române și întâistătătorului ei. Ce mai este nou sub soare?", transmitea Patriarhia Română pe 27 ianuarie, pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰