Astăzi e luni, dar nu orice luni. Este Blue Monday, ziua cunoscută în toată lumea drept cea mai tristă zi din an. Vremea, rezoluţiile abandonate, grijile economice ne pot crea o stare de anxietate sau pot declanşa o depresie. Specialiştii ne îndeamnă să nu ne lăsăm traşi de val, Blue Monday nu are, de fapt, susținere științifică.

Etichetată drept cea mai tristă zi din an, a treia luni din ianuarie pare a fi noua "marţi, 13" În plină iarnă, oboseala, frigul și grijile par mai greu de dus.

"După weekend, de acasă mergi la lucru, cine e fericit, nu?", spune un bărbat.

"Eu cred că luna ianuarie ste în general deprimantă. Din cauza frigului, au trecut sărbătorile.", menţionează o fată.

În plus, pentru români a mai apărut un motiv serios de stres.

"Este cu atât mai mai accentuată această stare cu cât nouă începutul de an ne-a adus creşteri de inflaţie,de preţuri. Cred că vorbim de o lună a depresiei, poate de un an în care va fi foaret greu de făcut. Vin facturile mărite.", explică Răzvan Pantelimon, analist.

Oamenii au găsit mici bucurii să reziste.

Reporter: Cum vă ridicaţi moralul?

Femeie: Pun muzică, ascult muzică bună.

"Cu toate că este o zi deprimantă, mi-a mers foarte bine. Mi-am rezolvat toate treburile. Chiar sunt happy. Pentru mine este ca orice zi. Chiar mă simt bine.", spune o altă femeie.

Reporter: Ce vă scoate din starea aceasta?

Cuplu: Familia şi plimbările în aer liber. Singuri trebuie să ne controlăm şi să ne stăpânim.

Deși a fost intens promovată, "Blue Monday" nu este recunoscută oficial de psihologi sau medici.

"Blue Monday nu este un concept susţinut ştiinţific. Este o strategie de marketing.", spune Corina Pop, psiholog.

Specialiștii atrag atenția, că pentru persoanele care se confruntă cu depresia, astfel de concepte pot amplifica stările negative.

"Pot fi persoanele în vârstă, trăiesc sentimentul de singurătate. Adolescenţii care sunt în proces de schimbare.", menţionează Corina Pop, psiholog.

Există, totuşi, soluţii pentru a ne ridica moralul.

"Pentru a trece peste această zi soluţiile sunt simple: mişcare, rutină şi ieşiri cu prietenii. Paşi mici, care pot face, însă, diferenţa.", explică Cristina Niţă, reporter Observator.

"Să facem mici activităţi care ne fac plăcere.", spune Corina Pop, psiholog.

Când simţim totuşi că nu ne putem gestiona singuri emoţiile, ar trebui să cerem ajutorul celor din jur sau unui specialist. Statisticile OMS indică faptul că în România, 5% din populație suferă de depresie. Sunt doar cazurile care ajung să fie diagnosticate oficial. În realitate, procentul ar fi mult mai mare.

