Maşina de 150.000 € a fost grav avariată. Şoferul, testat negativ la etilotest, a scăpat teafăr

BMW nou-nouţ, condus doar câteva minute

Potrivit informaţiilor transmise, autoturismul implicat în accident era nou-nouţ, un BMW în valoare de aproximativ 150.000 de euro, ridicat din reprezentanţă cu doar 10-15 minute înainte de producerea accidentului.

Poliţiştii rutieri l-au testat pe şofer cu etilotestul, iar rezultatul a fost zero. Bărbatul avea permisul în regulă, însă va fi sancţionat conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

În urma accidentului, traficul s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de mers, până la degajarea carosabilului.

